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Овечкин отреагировал на слова главного тренера «Вашингтона» Карбери про игру форварда

Овечкин отреагировал на слова главного тренера «Вашингтона» Карбери про игру форварда
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на слова главного тренера «столичных» Спенсера Карбери, который заявил, что форвард «не в своей тарелке».

«Это нехорошо (о словах Карбери и собственном состоянии. — Прим. «Чемпионата»). Мне нужно быть более терпеливым, находить открытый лёд, помогать своим одноклубникам и привносить больше силовой игры» — цитирует Овечкина журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в этих двух встречах первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2) Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также в сегодняшней игре ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.

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