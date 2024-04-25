«Металлург» сезона-2023/2024 стал самой молодой командой, выигрывавшей Кубок Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ. Средний возраст команды во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня. Прежнее лучшее достижение было установлено ЦСКА в 2019 года, когда команда Игоря Никитина добилась победы со счётом 4-0 в серии – 26 лет и 236 дней.

Отмечается, что победу со счётом 4-0 в финале одерживали команды, которые били рекорды молодости чемпионского состава и одна или другая команда связана с Игорем Никитиным, который в 2024 году проиграл свой финал 0-4.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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