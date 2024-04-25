«Чикаго» подписал контракт с 22-летним защитником на общую сумму $ 27,6 млн

22-летний защитник Алекс Власик подписал шестилетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» на общую сумму в $ 27,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 4,6 млн. Договор вступит в силу со следующего сезона. В этом сезоне кэпхит игрока составлял $ 916 тысяч. В сезоне-2023/2024 Власик провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (2+14) очков с показателем полезности «-4».

«Алекс добился огромных успехов в этом году и доказал, что он по праву считается игроком топ-4. В своём первом полноценном сезоне в НХЛ Алекс зарекомендовал себя как важная часть нашего молодого состава, и мы рады, что он будет с нами в течение следующих шести лет», — заявил генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.

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