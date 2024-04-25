«СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, победив в финальной серии МХЛ «Локо»

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.
На восьмой минуте первого периода Григорий Осипов с передач Владислава Романова и Арсения Коромыслова открыл счёт во встрече. На исходе первой двадцатиминутки Ярослав Лабуткин с передач Дмитрия Симашева и Даниила Бута хозяева восстановили равенство в счёте.
В начале второго игрового отрезка Иван Выдренков с передач Игната Лутфуллина и Никиты Недопёкина установил окончательный счёт в игре.
Напомним, накануне, 24 апреля, в Ярославле местный «Локомотив» проиграл «Металлургу» матч и финальную серию Кубка Гагарина — 2024.
- 25 апреля 2024
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