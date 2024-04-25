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Локо – СКА-1946 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча финала плей-офф МХЛ 25 апреля

«СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, победив в финальной серии МХЛ «Локо»
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Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 5-й матч
25 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Осипов (Романов, Коромыслов) – 07:28 (5x4)     1:1 Лабуткин (Симашев, Бут) – 19:16 (5x4)     1:2 Выдренков (Лутфуллин, Недопёкин) – 21:24 (5x4)    

На восьмой минуте первого периода Григорий Осипов с передач Владислава Романова и Арсения Коромыслова открыл счёт во встрече. На исходе первой двадцатиминутки Ярослав Лабуткин с передач Дмитрия Симашева и Даниила Бута хозяева восстановили равенство в счёте.

В начале второго игрового отрезка Иван Выдренков с передач Игната Лутфуллина и Никиты Недопёкина установил окончательный счёт в игре.

Напомним, накануне, 24 апреля, в Ярославле местный «Локомотив» проиграл «Металлургу» матч и финальную серию Кубка Гагарина — 2024.

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