Трёхкратный чемпион мира назвал главную причину двух поражений подряд «Тампы»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал главную причину двух поражений подряд «Тампы-Бэй Лайтнинг» в серии первого раунда с «Флоридой Пантерз».

— Мне нравится серия «Флорида» — «Тампа». Достаточно эмоциональная. К сожалению, пока не могу сказать так же про серию «Вашингтон» — «Рейнджерс».

— Почему «Тампа» проиграла два матча подряд?

— Бобровский. Ну правда. Там такие сейвы совершил! Он оставляет «Флориду» в игре. Матчи все достаточно ровные. Наверное, счёт в серии должен быть 1-1. Но, опять же, «Флориде» повезло больше, поэтому они и ведут 2-0, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.