Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира назвал главную причину двух поражений подряд «Тампы»

Трёхкратный чемпион мира назвал главную причину двух поражений подряд «Тампы»
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал главную причину двух поражений подряд «Тампы-Бэй Лайтнинг» в серии первого раунда с «Флоридой Пантерз».

— Мне нравится серия «Флорида» — «Тампа». Достаточно эмоциональная. К сожалению, пока не могу сказать так же про серию «Вашингтон» — «Рейнджерс».

— Почему «Тампа» проиграла два матча подряд?

— Бобровский. Ну правда. Там такие сейвы совершил! Он оставляет «Флориду» в игре. Матчи все достаточно ровные. Наверное, счёт в серии должен быть 1-1. Но, опять же, «Флориде» повезло больше, поэтому они и ведут 2-0, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Тампа» дойдёт туда, куда её дотащит Кучеров». Без голов своего лидера «молнии» ужасны
«Тампа» дойдёт туда, куда её дотащит Кучеров». Без голов своего лидера «молнии» ужасны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android