«СКА-1946» выиграл второй Кубок Харламова в истории

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.

Для клуба из Санкт-Петербурга этот трофей стал вторым в истории и вторым за последние три года. В первый раз «СКА-1946» побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2021/2022. Тогда в финале Кубка Харламова армейцы были сильнее «Красной Армии» (4-2).

Для «Локо» и «СКА-1946» этот финал второй в истории Молодёжной хоккейной лиги. Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

Отметим, что «СКА-1946» играл в финале сезона-2014/2015, где в пяти матчах проиграл нижегородской «Чайке».