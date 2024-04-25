«СКА-1946» вышел на второе место по количеству завоёванных Кубков Харламова в истории

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «СКА-1946» вышел на второе место по количеству завоёванных Кубков Харламова в истории, сравнявшись с «Красной Армией», «Омскими Ястребами» и «Чайкой». Лидером по данному показателю является «Локо».

Клубы-лидеры по числу побед в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги:

3 − «Локо»;

2 − «Красная Армия», «Омские Ястребы», «СКА-1946», «Чайка»;

1 − МХК «Динамо-Москва», МХК «Спартак», «Стальные Лисы».