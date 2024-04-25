«Он и помогает! Делает всё для победы». Терещенко — об игре Кучерова в проигранных матчах

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в серии первого раунда с «Флоридой Пантерз» (0-2).

— Сможет ли Никита Кучеров помочь «Тампе» «вытащить» эту серию?

— Он и помогает! Он и делает всё для этого. Ещё раз повторяю: на сегодняшний день Сергей Бобровский держит «Флориду» в игре, помогает. Так же, как и в прошлом сезоне в плей-офф, как и в этом сезоне в целом.

Посмотрите, что он в первой игре творил! Никита раза три переводил на Стэмкоса диагональ, поперечный пас, но Сергей успевал закрыть угол. Только на последней минуте не успел — и то Стэмкос так попал. Нашёл над плечом небольшое открытое пространство, только туда и можно было попасть [чтобы забить]. Он туда и попал.

А так, Бобровский и игру читает здорово. Да, там защитники помогают. Но те передачи, которые вроде не должны проходить, Кучеров отдаёт — и они проходят. Броски с ходу, с приёма, после возврата — классный хоккей. Команды показывают хорошую игру и в обороне, и в атаке. Скорости сумасшедшие, силовых приёмов много. Но на одну шайбу больше забрасывает «Флорида» — и ведёт в серии 2-0, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.