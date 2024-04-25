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Сборная Канады назвала тренерский штаб на чемпионат мира 2024 года

Сборная Канады назвала тренерский штаб на чемпионат мира 2024 года
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Пресс-служба сборной Канады назвала тренерский штаб на чемпионат мира 2024 года.

Главным тренером «кленовых листьев» стал специалист Андре Туриньи, который ранее работал с «Аризоной Койотс». Туриньи уже возглавлял национальную команду Канады на чемпионате мира 2023 года, где выиграл золотые медали. Также он входил в штаб команды в 2021 и 2022 годах. Помощниками Туриньи стали Дин Эвасон, Джей Вудкрофт и Стив Отт.

Напомним, ранее сообщалось, что 38-летний генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас включён в штаб сборной Канады на чемпионате мира — 2024 в качестве заместителя генерального менеджера.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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