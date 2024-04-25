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Тренер «Айлендерс» о Варламове и Сорокине: у нас был «Кадиллак», теперь выбрали «Феррари»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа рассказал о выборе российского голкипера Ильи Сорокина на третью встречу первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0-2). Напомним, в первых двух встречах ворота «островитян» защищал Семён Варламов.

«У нас был «Кадиллак» в двух первых матчах. Сегодня мы выбрали «Феррари», — приводит слова Руа журналист Эндрю Фантуччио на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Оба матча «Айлендерс» проиграли, а Варламов пропустил шесть шайб. Во второй встрече «островитяне» вели со счётом 3:0, однако упустили преимущество и пропустили две шайбы за девять секунд в концовке третьего периода.

Третий матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 26 апреля.

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