«Колоссальная работа всей системы» Ротенберг — о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова

Главный тренер, заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг оценил победу «СКА-1946» в Кубке Харламова.

«Это второй кубок в истории клуба. Огромная работа всех в нашей системе: тренеров игроков. Вот вы не поверите, колоссальная работа, координировать здесь все процессы. В «СКА-1945», из Красногорска из «Юниора», Герман Михайлович Титов, который пришёл оттуда. Игроки Лутфуллин, Сураев, — они же пришли, по сути, из другой команды. Но это одна система игры. Мы смогли это всё объединить.

У нас были травмы, но тот хоккей, который ребята показали, — это то, что впечатляет. Они и сами удовольствие получают, столько голов. Это яркий, современный, зрелищный хоккей. На такой хоккей будут люди ходить, это 100%, всегда будут. Дети, хоккейные школы.

Это огромная работа всей системы. Каждый игрок важен, каждый тренер важен. Два критерия: результат и развитие игроков. Посмотрите, какими ребята были в начале сезоне и какой у них уровень сейчас, когда они играли в финале Кубка Харламова. А в прошлом году играли в школе. Это как из молодёжного хоккея прыгнуть сразу во взрослый. Ребята сами себя сделали, плюс работа тренерского штаба. Победили сильную системную команду «Локо» с сильными исполнителями и сильным тренерским штабом. Ярославль – хоккейный город, тем приятнее здесь победить», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.