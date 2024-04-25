Роман Ротенберг рассказал, в чём Иван Демидов похож на Евгения Малкина

Главный тренер, заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг рассказал, в чём молодой нападающий системы армейского клуба Иван Демидов похож на российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Демидова в Канаде начинают сравнивать с Кучеровым, а я сравнивал с Малкиным? Здесь я говорю про стили, про катание. Я просто Женю Малкина очень хорошо знаю. Мы с ним тренировались много вместе в своё время. Если посмотреть, как катается Демидов, то оно очень похоже. За счёт чего Женя Малкин такой отличный игрок? За счёт игрового мышления, катания, мастерства. Всё это есть и у Демидова, но надо ещё работать», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.