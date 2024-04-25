Журналистка из США: «Вашингтон» в серии плей-офф позволяет звёздам «Рейнджерс» сиять

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила игру «Вашингтон Кэпиталз» в серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).

«Начало второй встречи было многообещающим для «Вашингтона», но после сильных первых семи минут дела пошли под откос. И в конечном итоге жёсткая командная игра и ошибки дорого обошлись.

Ошибки дорого обходятся, поскольку «Кэпиталз» позволяют звёздам «Рейнджерс» сиять, динамика меняется в пользу «Нью-Йорка». «Вашингтон» стартовал так, будто хотел завладеть инициативой с самого начала. Однако ситуация быстро изменилась, когда «Рейнджерс» быстро сравняли счёт, и после этого «Нью-Йорк» смог вернуть нужный импульс. «Вашингтон» тем временем был не в своей тарелке, а отсутствие структуры и ошибки привели к голам «синерубашечников».

В целом нападение «Кэпиталз» сделало шаг вперёд и забило больше голов, но ещё есть над чем поработать, поскольку «столичные» должны отправлять больше людей на пятачок и создавать трафик впереди, чтобы пробить Шестёркина. Входы в зону в большинстве также снова оказались проблемой», — написала Сильбер.

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