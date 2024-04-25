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Черкас о победе «СКА-1946»: армейцы показали современный хоккей, который мы все любим

Черкас о победе «СКА-1946»: армейцы показали современный хоккей, который мы все любим
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Заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата СССР-1986/1987 в составе СКА Сергей Черкас прокомментировал итог финала Кубка Харламова, в котором «СКА-1946» победил в серии с «Локо» 4-1.

«Хочу поздравить наших ребят с победой! В тяжелейшей борьбе армейцы показали великолепный хоккей – острый, атакующий, быстрый, комбинационный. Тот современный хоккей, который мы все любим. Поздравляю руководство клуба, главного тренера СКА Романа Ротенберга с победой системы, которая работает и приносит результаты. То, сколько времени и сил тренеры основы уделяют воспитанию молодёжи, очень радует. Надеюсь увидеть многих из этих перспективных ребят в составе взрослого СКА», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».

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