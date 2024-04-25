Трёхкратный чемпион мира сравнил ситуации «Тампы» и «Металлурга»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко сравнил игру «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли и «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина.

— «Флорида» почти в два раза больше бросает, чем «Тампа». А процент отражённых бросков [у вратарей] почти один и тот же. В принципе, игра по всем показателям, кроме бросков, равная.

— Мне кажется, «Тампа» пытается разыгрывать до верного, да и сама «Флорида» сильно «вяжет» соперника.

— Это и есть плей-офф. Это интересно. Приведу в пример «Магнитку». Они просто перестроились. Если вы посмотрите и проанализируете игру «Металлурга» до финального раунда, они даже от Хабаровска получали достаточно нелепые голы. Они исключили это и сыграли очень здорово и надёжно в финале. Если посмотреть, они играли достаточно высоко, практически не давали защитникам «Локомотива» доводить шайбу до ворот и убегали в быструю контратаку. Это и принесло свои результаты. Хорошая игра в обороне, хорошая контратака, плюс позиционная атака хорошая. Хорошее взаимодействие защитников и нападающих в зоне атаки, приведших к голам. У «Локомотива» практически не было контратак в сторону «Магнитки», «Магнитка» не позволяла им этого делать, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.