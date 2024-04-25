«Овечкин стоит в ожидании шайбы и не двигается». Будро — о серии «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро высказался об игре капитана столичного клуба Александра Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).

«Физически он не может делать то, что хочет его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается. То же самое было, когда я впервые начал освещать их матчи на телевидении в начале нынешнего сезона. Мне хотелось поговорить с ним, потому что он позволяет моменту прийти к нему, а не идти и создать его самому.

Возможно, в 38 лет он уже не сможет играть агрессивно и делать это с той же энергией, с которой он это делал раньше. Он стоит в ожидании шайбы, но «Рейнджерс» слишком быстры, когда он стоит в ожидании шайбы. Их игроки очень быстро выдвигаются на него. Ему не хватает времени выбраться из-под опеки. Поэтому это его расстраивает», — приводит слова Будро The Athletic.

Напомним, в двух встречах первого раунда с «Рейнджерс» Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также во втором матче ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.