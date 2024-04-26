Владимир Тарасенко проводит 100-й матч в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 2:2.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5) 1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5) 2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5) 2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5) 2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)
В этой встрече принимает участие российский форвард Владимир Тарасенко, для которого этот матч стал 100-м в карьере в плей-офф НХЛ. Тарасенко сохраняет 15-е место по количеству игр в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Следующей целью форварда является Сергей Немчинов, на счету которого 105 матчей.
Отметим, в этом матче российский форвард уже успел отличиться результативной передачей на шайбу Сэма Райнхарта.
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