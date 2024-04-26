Владимир Тарасенко проводит 100-й матч в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 2:2.

В этой встрече принимает участие российский форвард Владимир Тарасенко, для которого этот матч стал 100-м в карьере в плей-офф НХЛ. Тарасенко сохраняет 15-е место по количеству игр в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Следующей целью форварда является Сергей Немчинов, на счету которого 105 матчей.

Отметим, в этом матче российский форвард уже успел отличиться результативной передачей на шайбу Сэма Райнхарта.

Материалы по теме Тарасенко стал 2-м по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков с менее 100 матчами

Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды»: