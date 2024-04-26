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Бобровский вышел на чистое 3-е место по числу игр в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флорида Пантерз.

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский голкипер Сергей Бобровский, для которого этот матч стал 73-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Бобровский вышел на третье место по количеству игр в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов, обойдя Николая Хабибулина. Следующей целью Бобровского является Евгений Набоков, на счету которого 86 матчей.

Лидером по количеству матчей среди российских голкиперов является голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, на счету которого 113 матчей.

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