Вратаря «Айлендерс» Сорокина заменили по ходу второго периода матча с «Каролиной»

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

По ходу второго периода российского вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина заменил другой голкипер — Семён Варламов. Отметим, к моменту замены Сорокин провёл 27 минут, пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Сорокин принял участие в 193 матчах, в которых пропускал в среднем 2.54 гола за игру. В нынешнем сезоне это была 57-я игра.

На данный момент в серии со счётом 2-0 в пользу «Каролины».

Материалы по теме Видео Орлов с передачи Свечникова забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

Шестёркин и Сорокин вместе толкают машину: