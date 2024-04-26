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Вратаря «Айлендерс» Сорокина заменили по ходу второго периода матча с «Каролиной»

Вратаря «Айлендерс» Сорокина заменили по ходу второго периода матча с «Каролиной»
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В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)     2:3 Нельсон – 37:39 (5x5)    

По ходу второго периода российского вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина заменил другой голкипер — Семён Варламов. Отметим, к моменту замены Сорокин провёл 27 минут, пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Сорокин принял участие в 193 матчах, в которых пропускал в среднем 2.54 гола за игру. В нынешнем сезоне это была 57-я игра.

На данный момент в серии со счётом 2-0 в пользу «Каролины».

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