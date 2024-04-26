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Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков

Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5)     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5)     2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5)     2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5)     2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)     2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5)     3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 147 очков в нынешнем сезоне (регулярный чемпионат + плей-офф).

Кучеров обошёл нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля по очкам за один сезон среди действующих игроков. Больше очков за один сезон набирали только нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 173 очка в сезоне-2022/2023 и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин – 149 очков в сезоне-2008/2009.

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