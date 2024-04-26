Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 147 очков в нынешнем сезоне (регулярный чемпионат + плей-офф).
Кучеров обошёл нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля по очкам за один сезон среди действующих игроков. Больше очков за один сезон набирали только нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 173 очка в сезоне-2022/2023 и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин – 149 очков в сезоне-2008/2009.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
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