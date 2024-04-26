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Стэмкос повторил достижение Могильного в плей-офф НХЛ среди игроков не моложе 34 лет

Стэмкос повторил достижение Могильного в плей-офф НХЛ среди игроков не моложе 34 лет
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Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Капитан хозяев Стивен Стэмкос отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Таким образом, 34-летний канадец смог отметиться голом во всех трёх матчах «молний» со старта нынешнего плей-офф. Ранее лишь пяти игрокам в истории НХЛ в возрасте 34 лет или старше удавалось начать плей-офф с голевой серией из трёх матчей кряду: Патрику Марло («Сан-Хосе Шаркс», 2014), Александру Могильному («Торонто Мэйпл Лифс», 2003), Дагу Гилмору («Монреаль Канадиенс», 2002), Ивану Курнойеру («Монреаль Канадиенс», 1978) и Морису Ришару («Монреаль Канадиенс», 1957). Более длинными сериями с заброшенными шайбами на старте плей-офф удалось отметиться только трём хоккеистам не моложе 34 лет: Рику Токкету (5 — «Финикс Койотс», 1998), Теему Селянне (4 — «Анахайм Дакс», 2011) и Горди Хоу (4 — «Детройт Ред Уингз», 1963).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Тампа» уступает 0-3 в серии и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же в Тампе.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5)     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5)     2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5)     2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5)     2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)     2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5)     3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5)     3:5 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 59:28 (en)    
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