Стэмкос повторил достижение Могильного в плей-офф НХЛ среди игроков не моложе 34 лет

Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Капитан хозяев Стивен Стэмкос отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Таким образом, 34-летний канадец смог отметиться голом во всех трёх матчах «молний» со старта нынешнего плей-офф. Ранее лишь пяти игрокам в истории НХЛ в возрасте 34 лет или старше удавалось начать плей-офф с голевой серией из трёх матчей кряду: Патрику Марло («Сан-Хосе Шаркс», 2014), Александру Могильному («Торонто Мэйпл Лифс», 2003), Дагу Гилмору («Монреаль Канадиенс», 2002), Ивану Курнойеру («Монреаль Канадиенс», 1978) и Морису Ришару («Монреаль Канадиенс», 1957). Более длинными сериями с заброшенными шайбами на старте плей-офф удалось отметиться только трём хоккеистам не моложе 34 лет: Рику Токкету (5 — «Финикс Койотс», 1998), Теему Селянне (4 — «Анахайм Дакс», 2011) и Горди Хоу (4 — «Детройт Ред Уингз», 1963).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Тампа» уступает 0-3 в серии и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же в Тампе.