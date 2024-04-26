Вратарь «Каролины» Андерсен — в шаге от повторения рекорда франшизы в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Ворота «Каролины» в этой встрече защищал датский голкипер Фредерик Андерсен.

Таким образом, 34-летний Андерсен одержал свою третью победу подряд на старте плей-офф. Этот результат помог датчанину стать вторым вратарём в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс», которому удалось отметиться данным достижением. Ранее это делал только Майк Лиут (четыре первых матча плей-офф подряд в 1986 году).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Каролина» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.