«Тяжело было видеть, что с ним происходит». Журналист — об игре Сорокина с «Каролиной»

Североамериканский журналист Роб Тауб поделился мыслями об игре российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, который был заменён сегодня по ходу третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).
«Нет никого, кто нуждался бы этим летом в переориентации и перезагрузке больше, чем Илья Сорокин. Это было видно с самого начала сезона, и по прошествии года его уверенность полностью пошатнулась. Сегодня было просто тяжело видеть, что с ним происходит», — написал Тауб в социальных сетях.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, в сегодняшнем матче к моменту замены Сорокин провёл на льду 27 минут, пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.
«Айлендерс» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.
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