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Инсайдер назвал причину отсутствия Нюландера в составе «Торонто» на старте плей-офф

Инсайдер назвал причину отсутствия Нюландера в составе «Торонто» на старте плей-офф
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet назвал наиболее вероятную причину отсутствия шведского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера в составе команды на старте нынешнего плей-офф.

«Согласно многочисленным источникам, отсутствие Вильяма Нюландера в составе «Торонто» связано с настолько серьёзной мигренью, что врачи команды проверили, не получил ли он сотрясение мозга. Одна из причин секретности вокруг его ситуации заключается в том, что трудно поставить точный диагноз, будь то мигрень, сотрясение мозга или что-то еще, что может проявляться подобным образом», — написал Фридман.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, Нюландер пропустил первые три матча «кленовых листьев» с «Бостон Брюинз» со старта плей-офф, хотя в регулярном чемпионате сыграл все 82 игры, набрав 98 (40+58) очков. На данный момент «Торонто» уступает в серии 1-2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5)     1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5)     1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 41:07 (5x4)     2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5)     2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5)     2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)    
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