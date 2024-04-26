Инсайдер назвал причину отсутствия Нюландера в составе «Торонто» на старте плей-офф

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet назвал наиболее вероятную причину отсутствия шведского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера в составе команды на старте нынешнего плей-офф.
«Согласно многочисленным источникам, отсутствие Вильяма Нюландера в составе «Торонто» связано с настолько серьёзной мигренью, что врачи команды проверили, не получил ли он сотрясение мозга. Одна из причин секретности вокруг его ситуации заключается в том, что трудно поставить точный диагноз, будь то мигрень, сотрясение мозга или что-то еще, что может проявляться подобным образом», — написал Фридман.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, Нюландер пропустил первые три матча «кленовых листьев» с «Бостон Брюинз» со старта плей-офф, хотя в регулярном чемпионате сыграл все 82 игры, набрав 98 (40+58) очков. На данный момент «Торонто» уступает в серии 1-2.
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