Журналист: нужно посочувствовать Сорокину, он выкладывается на все 100

Журналист The Hockey News Стефен Рознер призвал воздержаться от критических стрел в адрес российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, который был заменён сегодня по ходу третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).

«Нужно посочувствовать Сорокину. Парень выкладывается на все 100, никогда не проявляет эмоций и не кричит на товарищей по команде и всегда сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде победить. Нет сомнений, что он разочарован тем, как прошёл сегодняшний вечер. Это был тяжёлый год, и не всё зависело от него», — написал Рознер в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, в сегодняшнем матче к моменту замены Сорокин провёл на льду 27 минут, пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.

«Айлендерс» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.