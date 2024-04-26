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Купер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: посмотрим, сколько игроков «Тампы» придут завтра

Купер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: посмотрим, сколько игроков «Тампы» придут завтра
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскрыл детали разговора с командой после того, как «молнии» оказались на грани вылета из Кубка Стэнли, уступив сегодня в третьем матче серии «Флориде Пантерз» (3:5).

«Тяжело, когда ты попадаешь в подобные ситуации и тебе приходится об этом говорить, но самый главный разговор был о том, что нам нужны завтра на льду те, кто будут верить. А если ты не веришь, значит не приходи, так что посмотрим, сколько парней придут завтра», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Тампа» уступает в серии 0-3. Четвёртый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же в Тампе.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5)     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5)     2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5)     2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5)     2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)     2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5)     3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5)     3:5 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 59:28 (en)    
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