Купер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: посмотрим, сколько игроков «Тампы» придут завтра

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскрыл детали разговора с командой после того, как «молнии» оказались на грани вылета из Кубка Стэнли, уступив сегодня в третьем матче серии «Флориде Пантерз» (3:5).

«Тяжело, когда ты попадаешь в подобные ситуации и тебе приходится об этом говорить, но самый главный разговор был о том, что нам нужны завтра на льду те, кто будут верить. А если ты не веришь, значит не приходи, так что посмотрим, сколько парней придут завтра», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

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На данный момент «Тампа» уступает в серии 0-3. Четвёртый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же в Тампе.