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New York Post – о Сорокине: «Феррари» сломалась на стартовой линии и её вернули в гараж

Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин был заменён по ходу второго периода, пропустив три шайбы и совершив 11 сейвов.

Издание New York Post иронично отреагировало на замену россиянина в этом матче.

«Феррари» сломалась сразу на стартовой линии, её вернули обратно в гараж, и теперь их сезон на грани», — мрачно заключил нью-йоркский ежедневник.

Напомним, данное сравнение является отсылкой к недавним словам главного тренера «островитян» Патрика Руа, который после второго матча серии с «Каролиной» сравнил Сорокина с «Феррари».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Айлендерс» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.