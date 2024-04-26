«Это сработало». Главный тренер «Айлендерс» — о замене Сорокина в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа объяснил своё решение поменять российского голкипера команды Илью Сорокина во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).
«Мы выигрываем и проигрываем как команда. Иногда мы вносим изменения, потому что я как тренер чувствую, что надо как-то изменить ход матча, вернуть себе инициативу. Счёт был 1:3, мы хорошо играли и просто хотели получить прилив энергии. Это сработало, потому что сразу после мы забили. Больше я ничего не скажу на этот счёт», — сказал Руа на пресс-конференции.
Напомним, к моменту замены Сорокин пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
«Айлендерс» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.
- 26 апреля 2024
-
08:37
-
08:18
-
08:11
-
08:05
-
08:05
-
07:38
-
07:24
-
07:08
-
06:57
-
06:40
-
06:24
-
06:13
-
05:59
-
05:46
-
05:27
-
05:10
-
04:49
-
04:23
-
04:04
-
04:03
-
03:51
-
03:34
-
03:09
- 25 апреля 2024
-
23:53
-
23:40
-
23:26
-
23:10
-
22:52
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:11
-
21:55
-
21:44