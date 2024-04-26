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«Это сработало». Главный тренер «Айлендерс» — о замене Сорокина в матче с «Каролиной»

«Это сработало». Главный тренер «Айлендерс» — о замене Сорокина в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа объяснил своё решение поменять российского голкипера команды Илью Сорокина во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).

«Мы выигрываем и проигрываем как команда. Иногда мы вносим изменения, потому что я как тренер чувствую, что надо как-то изменить ход матча, вернуть себе инициативу. Счёт был 1:3, мы хорошо играли и просто хотели получить прилив энергии. Это сработало, потому что сразу после мы забили. Больше я ничего не скажу на этот счёт», — сказал Руа на пресс-конференции.

Напомним, к моменту замены Сорокин пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Айлендерс» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)     2:3 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 37:39 (5x5)    
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