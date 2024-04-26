«Это сработало». Главный тренер «Айлендерс» — о замене Сорокина в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа объяснил своё решение поменять российского голкипера команды Илью Сорокина во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).

«Мы выигрываем и проигрываем как команда. Иногда мы вносим изменения, потому что я как тренер чувствую, что надо как-то изменить ход матча, вернуть себе инициативу. Счёт был 1:3, мы хорошо играли и просто хотели получить прилив энергии. Это сработало, потому что сразу после мы забили. Больше я ничего не скажу на этот счёт», — сказал Руа на пресс-конференции.

Напомним, к моменту замены Сорокин пропустил три шайбы и совершил 11 сейвов.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Айлендерс» уступают в серии 0-3 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии пройдёт 27 апреля.