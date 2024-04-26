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Свечников рассказал, что нужно «Каролине», чтобы решить исход серии в четырёх матчах

Свечников рассказал, что нужно «Каролине», чтобы решить исход серии в четырёх матчах
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ответил на вопрос, что необходимо сделать его команде, чтобы решить исход серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» уже в четвёртом матче.

Напомним, сегодня «ураганы» обыграли своих соперников со счётом 3:2 и повели в серии — 3-0. В этой игре 24-летний Свечников отметился двумя результативными передачами.

«Просто играть в свою игру… Это то, что мы делали на протяжении всего сезона, — просто играли в свой хоккей. Хороший форчек, изматывать их, чтобы они уставали. И они будут совершать ошибки. У нас много талантов, и это причина того, благодаря чему нам удаётся забивать свои голы», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Четвёртый матч серии между «Айлендерс» и «Харрикейнз» пройдёт 27 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)     2:3 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 37:39 (5x5)    
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