Свечников рассказал, что нужно «Каролине», чтобы решить исход серии в четырёх матчах

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ответил на вопрос, что необходимо сделать его команде, чтобы решить исход серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» уже в четвёртом матче.

Напомним, сегодня «ураганы» обыграли своих соперников со счётом 3:2 и повели в серии — 3-0. В этой игре 24-летний Свечников отметился двумя результативными передачами.

«Просто играть в свою игру… Это то, что мы делали на протяжении всего сезона, — просто играли в свой хоккей. Хороший форчек, изматывать их, чтобы они уставали. И они будут совершать ошибки. У нас много талантов, и это причина того, благодаря чему нам удаётся забивать свои голы», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Четвёртый матч серии между «Айлендерс» и «Харрикейнз» пройдёт 27 апреля.