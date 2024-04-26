«Это его год». Главный тренер «Флориды» — об очередном суперсейве Бобровского

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о впечатляющем сейве российского голкипера команда Сергея Бобровского в шпагате в сегодняшнем третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).

«Это его год. Я думаю, в первых двух играх это проявлялось сильнее, чем сегодня, потому что во втором периоде на его ворота оказывалось немного больше давления. Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был невероятно взрывным», — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды».

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Всего в этой встрече 35-летний Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Флорида» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же, в Тампе.