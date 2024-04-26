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Стэмкос встал в стойку вратаря и не дал Тарасенко забить в пустые ворота

Стэмкос встал в стойку вратаря и не дал Тарасенко забить в пустые ворота
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Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В конце матча капитан «молний» Стивен Стэмкос при пустых воротах «Тампы» встал в стойку вратаря и не дал забить гол российскому форварду «Флориды» Владимиру Тарасенко, отразив шайбу коленом.

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Напомним, Владимир Тарасенко во встрече отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский сделал 26 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды Пантерз». Четвёртый матч серии состоится 28 апреля.

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