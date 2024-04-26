Орлов забил первый гол в плей-офф с чемпионского сезона в составе «Вашингтона»

Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский защитник «ураганов» Дмитрий Орлов отметился в этой встрече заброшенной шайбой, которая принесла ему первое очко в этом плей-офф.

Таким образом, этот гол стал первым для 32-летнего россиянина в Кубке Стэнли с 17 мая 2018 года — того самого плей-офф, когда Орлов выиграл главный трофей НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Каролина» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии между «Айлендерс» и «Харрикейнз» пройдёт 27 апреля.