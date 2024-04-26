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Орлов забил первый гол в плей-офф с чемпионского сезона в составе «Вашингтона»

Орлов забил первый гол в плей-офф с чемпионского сезона в составе «Вашингтона»
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Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский защитник «ураганов» Дмитрий Орлов отметился в этой встрече заброшенной шайбой, которая принесла ему первое очко в этом плей-офф.

Таким образом, этот гол стал первым для 32-летнего россиянина в Кубке Стэнли с 17 мая 2018 года — того самого плей-офф, когда Орлов выиграл главный трофей НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Каролина» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч серии между «Айлендерс» и «Харрикейнз» пройдёт 27 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)     2:3 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 37:39 (5x5)    
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