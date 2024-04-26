А. Свечников вышел на пятое в истории «Каролины» по количеству матчей плей-офф с 2+ очками

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Двумя голевыми пасами отметился российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, нападающий вышел на пятое в истории «Каролины» по количеству матчей плей-офф с двумя и более очками. Теперь на счету Свечникова семь таких матчей в Кубке Стэнли. По данному показателю он сравнялся с нынешним главным тренером «ураганов» Родом Бриндамором. Рекорд клуба принадлежит Себастьяну Ахо — 14 встреч с двумя и более баллами.

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