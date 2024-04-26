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«В его годы многие выступали в КХЛ». Вице-президент лиги — об Иване Демидове

«В его годы многие выступали в КХЛ». Вице-президент лиги — об Иване Демидове
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил игру 18-летнего форварда системы СКА Ивана Демидова.

— Готов ли Иван Демидов ко взрослому хоккею?

— В его годы многие игроки выступали в КХЛ. Здесь вопрос к руководству СКА. Те задатки, что мы видим в молодёжке, — его мастерство, спортивная наглость, характер — позволяют сказать, что он может проявить себя в Континентальной хоккейной лиге. Всё зависит от него. Конечно, многое зависит и от доверия. Посмотрим, как его будут использовать в дальнейшем, — сказал Гуськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В завершившимся накануне розыгрыше Кубка Харламова на счету Демидова 11 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 17 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Гуськовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 26 апреля, в 13:00 мск.

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