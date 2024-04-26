Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ламорелло — тренер, Патрик Руа — в ворота». Вышински — о спасении серии для «Айлендерс»

«Ламорелло — тренер, Патрик Руа — в ворота». Вышински — о спасении серии для «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист Грег Вышински в шутливой форме предложил план спасения серии первого раунда Кубка Стэнли для «Нью-Йорк Айлендерс» с «Каролиной Харрикейнз» (0-3).

«Лу Ламорелло (президент по хоккейным операциям и генменеджер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата») — главный тренер на четвёртую игру, Патрик Руа — в ворота», — написал Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 26 апреля, завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Каролины». Четвёртый матч серии состоится 27 апреля в Элмонте, начало в 21:00 мск.

Главные новости дня

Материалы по теме
Грусть дня в НХЛ. Русский вратарь одиноко уселся в проходе после замены
Видео
Грусть дня в НХЛ. Русский вратарь одиноко уселся в проходе после замены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android