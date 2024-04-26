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«Все ждали немного другого». Вице-президент КХЛ — о финале Кубка Гагарина

«Все ждали немного другого». Вице-президент КХЛ — о финале Кубка Гагарина
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о финале Кубка Гагарина — 2024, в котором «Металлург» всухую победил ярославский «Локомотив» — 4-0.

— Насколько удивил результат финала Кубка Гагарина?

— Очень удивил. Думаю, не только меня. Все ждали немного другого. Если посмотрим на матчи, то не увидим разгромных счетов — всё решала одна шайба. Были овертаймы, кому-то не повезло. Не стал бы делать выводы, просто поздравлю «Магнитку». Для Ярославля это первый финал за 15 лет. Тогда, в 2009 году, я ещё сам в «Локомотиве» играл. Сейчас в нынешней должности дождался финала бывшей команды. Болельщики не должны отвернуться от команды, нужно продолжать поддерживать её. Сезоны бывают разные, — сказал Гуськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Гуськовым читайте на «Чемпионате»:
«Будем приближаться к стандартам КХЛ. Движемся в правильном направлении» Итоги сезона МХЛ
Эксклюзив
«Будем приближаться к стандартам КХЛ. Движемся в правильном направлении» Итоги сезона МХЛ
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