«Все ждали немного другого». Вице-президент КХЛ — о финале Кубка Гагарина

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о финале Кубка Гагарина — 2024, в котором «Металлург» всухую победил ярославский «Локомотив» — 4-0.

— Насколько удивил результат финала Кубка Гагарина?

— Очень удивил. Думаю, не только меня. Все ждали немного другого. Если посмотрим на матчи, то не увидим разгромных счетов — всё решала одна шайба. Были овертаймы, кому-то не повезло. Не стал бы делать выводы, просто поздравлю «Магнитку». Для Ярославля это первый финал за 15 лет. Тогда, в 2009 году, я ещё сам в «Локомотиве» играл. Сейчас в нынешней должности дождался финала бывшей команды. Болельщики не должны отвернуться от команды, нужно продолжать поддерживать её. Сезоны бывают разные, — сказал Гуськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.