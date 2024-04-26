Якушев: раздача российских паспортов — уловка, которая не идёт на пользу нашему хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил получение легионерами клубов Континентальной хоккейной лиги российского гражданства.

— Заметная в завершившемся сезоне тенденция, когда иностранцам, в которых сегодня сборная России совершенно не заинтересована, оформляют российские паспорта, вас не тревожит?

— Это действительно уловки, с помощью которых отдельные клубы стараются усилить свой состав и превзойти конкурентов. Думаю, это не пойдёт на пользу нашему хоккею. Да и нет никаких гарантий, что они останутся в том же клубе на следующий сезон, а в России — после завершения карьеры, — сказал Якушев в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

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