Экс-тренер клубов НХЛ раскритиковал пассивную игру Овечкина в Кубке Стэнли — 2024

Бывший главный тренер команд НХЛ, пожелавший остаться анонимным, в интервью североамериканскому изданию The Athletic подверг критике игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).

«Спенсер [Карбери] знает, что у ”Кэпиталз" нет шансов без Ови. Поэтому он попытался залезть в голову Алексу, публично оценив игру хоккеиста. Это всё для того, чтобы подстегнуть Овечкина.

Не имеет значения, с кем Овечкин играет или что Карбери делает или не делает. Алекс стоит в стороне и ждёт, что что-то выстрелит, вместо того чтобы усердно работать и по-настоящему бороться. И ничего не изменится, пока он не поменяет своё отношение к игре. В плей-офф не бывает свободного льда», — заявил бывший тренер.

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