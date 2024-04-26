Олимпийский чемпион Пашков: неготовность «Локомотива» подпортила финал Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков высказался об игре «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-4).

«Что произошло с «Локомотивом»? Загадка. Первый вариант — команда неправильно провела 10-дневную паузу перед финалом, её функциональное состояние обрушилось, она не бежала. Удивительно!

Второй вариант — тактические ошибки. Все четыре матча Ярославль бился лбом в стену, не было найдено никаких новых ходов.

Третий момент — вратарский. Голкипер «Магнитки» Набоков сыграл очень экономно и спокойно, а вот другой молодой талант — Исаев из «Локомотива» — дистанции не выдержал, начал делать лишние движения, немного подсел. В любом случае на выходе — 0-4. Неготовность «Локомотива» подпортила финал», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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