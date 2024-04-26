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Андерсен сделал эффектный сейв после броска Романова в концовке матча с «Айлендерс»

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В концовке встречи российский защитник «Айлендерс» Александр Романов был близок к тому, чтобы сравнять счёт. От пропущенной шайбы «Каролину» спас вратарь Фредерик Андерсен, который уже из лежачего положения отразил мощный бросок Романова под перекладину, сделав эффектный сейв ловушкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Каролины». Четвёртый матч противостояния состоится 27 апреля в Элмонте, начало в 21:00 мск.

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