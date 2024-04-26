«Чтобы ребята понимали, что их ждёт дальше». Гуськов анонсировал изменения в плей-офф МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов заявил, что с нового сезона полуфиналы Кубка Харламова будут проводиться до четырёх побед в серии, а также анонсировал дополнительные изменения в плей-офф.

— Как оцените завершившийся сезон МХЛ?

— Сезон удался, говорю это с уверенностью. Наша схема с дивизионами, которая действует уже второй год, подтверждает свою состоятельность. Стало больше интриги, уровень лиги поднялся. Те команды, которые шли в аутсайдерах, поднимаются за счёт этого стимула, тех локальных задач, которые можно поставить в этой схеме розыгрыша. «Кузнецкие Медведи» и «Атлант» несколько лет подряд не попадали в плей-офф, а в этом году им удалось это сделать. Команды прошли туда из Серебряного дивизиона. Считаю, что МХЛ движется в правильном направлении.

У лиги повысилась зрелищность. Как минимум это выражается в количестве болельщиков. В этом году посещаемость лиги повысилась на 13% — матчи посетили более 100 тыс. человек. Те же «Сибирские Снайперы» два дня ставили рекорды — более 9000 зрителей приходили на матчи плей-ин. Также очень приятно было наблюдать аншлаги на матчах в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

В этом году мы впервые развели плей-офф КХЛ и МХЛ, это тоже дало свои плоды. Большое спасибо вам, журналистам, что уделяете этому внимание. Но, по крайней мере, мы создали условия, чтобы можно было уделять внимание. КХЛ всё равно забирала на себя большую часть взоров, но наша лига сработала очень профессионально.

Ввели новшество — полуфиналы Кубка Харламова теперь проводятся до четырёх побед в серии. Увидели отличную серию «Локо» и «Чайки» — железнодорожники смогли добыть путёвку в финал только в овертайме шестого матча.

Мы пойдём дальше и будем приближаться к стандартам КХЛ. Со следующего сезона финальные серии будут проходить без буллитов, с бесконечными овертаймами. Чтобы ребята понимали, что их ждёт на следующей ступеньке, и готовились к этому. Думаю, сезон получился ярким и запоминающимся. Он всё-таки был 15-м, юбилейным. Закончили его на хорошей ноте, — сказал Гуськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.