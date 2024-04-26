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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Кошелевым

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Кошелевым
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«Ак Барс» продлил контракт с 28-летним нападающим Семёном Кошелевым – новое соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Кошелев оказался в «Ак Барсе» в дедлайн КХЛ в конце декабря 2023 года в результате трёхстороннего обмена из «Металлурга» с участием «Авангарда». В составе казанцев он провёл 24 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков при показателе полезности «+12». В розыгрыше Кубка Гагарина Кошелев провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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