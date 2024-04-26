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Супруга Андрея Разина: наши планы по завоеванию хоккейного мира всё ещё в силе

Супруга Андрея Разина: наши планы по завоеванию хоккейного мира всё ещё в силе
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Супруга Андрея Разина Татьяна в своём телеграм-канале поздравила главного тренера «Металлурга» с победой в Кубке Гагарина — 2024.

Этот Кубок Гагарина стал первым в тренерской карьере наставника магнитогорцев Андрея Разина. Примечательно, что ранее он никогда не заходил дальше первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. До «Металлурга» в КХЛ он возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». «Магнитку» Разин тренирует с весны прошлого года.

Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» одолела «Локомотив» с сухим счётом 4-0.

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