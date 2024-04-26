Александр Якушев назвал команду-открытие сезона-2023/2024 КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил завершившийся плей-офф КХЛ и назвал «Автомобилист» командой-открытием сезона-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге.

— Какое впечатление осталось у вас от завершившегося плей-офф КХЛ?

— Чемпион — «Магнитка». У меня в этом не было сомнений после двух побед хозяев в Магнитогорске. А уж после третьего матча в Ярославле шансы «Локомотива» расценивал как нулевые. Команда Андрея Разина и больше хотела победить в финале, и знала, как это сделать.

— Какую команду вы бы назвали открытием сезона?

— Пожалуй, «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга выбил из розыгрыша Кубка Гагарина таких грандов, как «Ак Барс» и СКА, да и с «Магниткой» в полуфинале рубился все семь матчей, — цитирует Якушева «Спорт уик-энд».

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина обыграли СКА в серии из пяти матчей. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в серии из семи матчей.

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