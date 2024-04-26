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Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал продление своего контракта

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал продление своего контракта
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о продлении контракта с клубом из Екатеринбурга до 31 мая 2026 года.

«Договорились с клубом, было предложение и с моей стороны, и со стороны «Автомобилиста». Я только рад этому, понятно, что это большая ответственность после хорошего сезона. Здорово, что нашли взаимопонимание, я очень рад работать здесь. Это была совместная инициатива, достигнутая после плей-офф, после завоевания медалей», — сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории клуба.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

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