«Барыс» продлил контракт с нападающим сборной Казахстана Асетовым

«Барыс» сообщил о продлении контракта с Алиханом Асетовым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2025 года.

Нападающий сборной Казахстана сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч и отметился тремя результативными передачами. Также Алихан помог «Номаду» завоевать серебряные медали чемпионата Казахстана. В плей-офф национального чемпионата он провёл 12 матчей и заработал 9 (4+5) очков.

«Асетова можно считать опытным игроком, в КХЛ он уже шесть лет. Алихан в любой ситуации готов постоять за товарищей по команде, он не боится борьбы и работы в углах. Поэтому мы ждём, что в будущем сезоне он возьмёт на себя роль одного из лидеров», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.