«Такие молчуны часто решают многое». Плющев — о голкипере «Металлурга» Набокове

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил игру голкипера «Металлурга» Ильи Набокова в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Конечно, Набоков – это главное открытие сезона. Парень очень адекватный и скромный. Просто спокойно делал своё дело. Такие молчуны часто решают многое. Хладнокровный и спокойный хоккеист, всегда держал себя в руках. Разин молодец, раз увидел в нём потенциал. У него есть собственное чутьё на игроков», — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1,86.

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