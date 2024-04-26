Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такие молчуны часто решают многое». Плющев — о голкипере «Металлурга» Набокове

«Такие молчуны часто решают многое». Плющев — о голкипере «Металлурга» Набокове
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил игру голкипера «Металлурга» Ильи Набокова в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Конечно, Набоков – это главное открытие сезона. Парень очень адекватный и скромный. Просто спокойно делал своё дело. Такие молчуны часто решают многое. Хладнокровный и спокойный хоккеист, всегда держал себя в руках. Разин молодец, раз увидел в нём потенциал. У него есть собственное чутьё на игроков», — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1,86.

Главные новости дня

Материалы по теме
История КХЛ не знала подобного! Откуда взялся 21-летний чемпион, который снёс рекорды лиги
История КХЛ не знала подобного! Откуда взялся 21-летний чемпион, который снёс рекорды лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android