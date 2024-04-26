«Надо ещё подумать, кого в сборную вызвать». Ротенберг — об игроках «СКА-1946»

Главный тренер, заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, кто из игроков «СКА-1946», победивших в Кубке Харламова, может быть заигран за основную команду из Санкт-Петербурга.

— Кто из состава «СКА-1946» является претендентом на попадание в основную команду в следующем сезоне?

— Надо ещё подумать, кого в сборную вызвать сейчас. Обсудим это. Многие ребята достойны оказаться в основе — и защитники, и праворукие нападающие. Видели Матвея Короткого? Он и шайбу на себя ловит, и отдаёт, и забивает. Игрок с уникальными качествами — боец с характером, ещё и мастер. То, что нам нужно, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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