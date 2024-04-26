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Нападающий СКА Демидов рассказал, о чём общался с Романом Ротенбергом во время финала МХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов рассказал, о чём общался с главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом во время финала МХЛ.

— Успели осознать, что стали обладателем Кубка Харламова?

— Успел, но всё равно максимально опустошён. Много эмоций отдал. Очень тяжело сейчас. Рад за каждого из ребят. Они бились и выиграли этот матч.

— Больше нервов отдаёте на льду или во время просмотра со стороны?

— Во время просмотра. Не можешь ничем помочь команде. Видишь эти моменты, где можно помочь, и просто подсказываешь ребятам. Рад, что они справились.

— Была уверенность, что закроете серию в пятом матче?

— Да. Верил в каждого из ребят.

— Во время матча вы активно общались с Романом Ротенбергом. О чём, если не секрет?

— Обсуждали игру. Делились мнениями, взглядами на ход событий, — сказал Демидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.