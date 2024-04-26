Плющев: «СКА-1946» в финале Кубка Харламова вчистую переиграл «Локо»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер национальной, молодёжной и юниорской сборных России Владимир Плющев считает, что петербургская молодёжка «СКА-1946» заслуженно завоевала Кубок Харламова в серии с «Локо» (4-1).

«Меня многое связывает с Санкт-Петербургом, о городе самые хорошие впечатления, там много хороших друзей. Могу сказать, что питерская молодёжка вчистую переиграла «Локо» и команда заслужила Кубок Харламова.

Хотелось бы поздравить не только тренерский штаб и игроков, но и руководство клуба, сотрудников всей клубной вертикали с этим успехом. Сейчас в команде Германа Титова много талантливых ребят, мечтающих дорасти до СКА и играть на самой крупной арене мира – «СКА-Арене». Больше десяти лет назад было принято правильное решение, что в названии молодёжной команды оставили СКА и добавили год создания клуба, а не стали называть команду «мишками», «лисами», «утками» или «тиграми».

СКА – клуб с богатой историей, и каждый игрок должен гордиться тем, что выступает за команду. И это неважно, первая команда или молодёжная. Все команды – это единая система СКА, и работают все по единой методике. Городу есть чем гордиться. А вот ярославскому клубу нужно призадуматься – два поражения в финалах, практически без единого шанса. А про московские команды я вообще молчу — все потерпели крах, во всех лигах», — сказал Плющев «Чемпионату».